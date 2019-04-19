المقاولون العرب يتخطى الإنتاج الحربي في الدوري

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في اطار مباريات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز. سجل لويس هينستروزا الهدف الأول لذئاب الجبل في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بالمباراة وأضاف محمد مجلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من المباراة. واحتسب حكم اللقاء طارق مجدي ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي سددها أحمد شديد قناوي في الدقيقة 48 من زمة المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاولون العرب إلى 43 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 35 في المركز الثامن بجدول المسابقة. ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة فريق الداخلية في مباراة الجولة الحادية والثلاثين والمقرر إقامتها الأربعاء الموافق
ويستعد فريق المقاولون العرب لمواجهة فريق الداخلية في مباراة الجولة الحادية والثلاثين والمقرر إقامتها الأربعاء الموافق 1 من شهر مايو المقبل على ملعب ستاد المقاولون العرب، بينما يستعد الإنتاج الحربي لمواجهة فريق نادي الزمالك الأربعاء أيضًا في تمام الخامسة والنصف على استاد بتروسبورت.
يذكر أن فريق المقاولون العرب نجح في تخطي فريق حرس الحدود في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري والتي جمعت بينهما الخميس الماضي، بينما فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره طلائع الجيش في مباراة الجولة الماضية.
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