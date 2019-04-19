انت الان تتابع فالفيردى عن ليفربول: فريق عظيم ويمتلك مهاجمين أقوياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
فالفيردى
كشف فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، أن المواجهة المرتقبة بين الفريق الكتالونى وليفربول ستكون صعبة على الفريقين قائلا في المؤتمر التحضيرى للقاء البارسا مع ريال سوسيداد فى الأسبوع الـ33 من عمر الدورى الإسبانى (لا ليجا): "ليفربول فريق عظيم، ويمتلك مهاجمين أقوياء، ستكون مباراة كبيرة، وصعبة"، ويعتلى برشلونة جدول الدورى برصيد 74 نقطة، بينما يقبع ريال سوسيداد فى المركز الـ10 برصيد 43 نقطة. وينتظر الفريق الكتالونى مواجهة صعبة أمام فريق ليفربول في ذهاب بطولة دورى أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو في إسبانيا يوم 1 مايو.
وقال المدير الفنى الإسبانى عن مواجهات الدورى المتبقية: ما يدفعنا للفوز الآن، هو أننا نحتاج لحصد 9 نقاط من جدول الدورى هذا الأسبوع، وهو ما نحتاجه لحسم الدورى الإسبانى ". وعن مواجهة الريدز قال: "ليفربول وصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، الآن هو في نصف نهائي البطولة، ويقاتلون على لقب الدوري
وقال المدير الفنى الإسبانى عن مواجهات الدورى المتبقية: ما يدفعنا للفوز الآن، هو أننا نحتاج لحصد 9 نقاط من جدول الدورى هذا الأسبوع، وهو ما نحتاجه لحسم الدورى الإسبانى ".
وعن مواجهة الريدز قال: "ليفربول وصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، الآن هو في نصف نهائي البطولة، ويقاتلون على لقب الدوري الإنجليزي".
وأضاف: "ليفربول فريق عظيم، ويمتلك مهاجمين أقوياء، ستكون مباراة كبيرة، وصعبة".
وبسؤاله عن احتفال كوتينيو بالهدف الذى سجله فى مباراة مانشستر يونايتد رد فالفيردي قائلأً: "لم أتحدث مع كوتينيو، صحيح أنه قام بذلك التصرف، ولكنه لم يسئ لأي شخص، ولم يتصرف بشكل غير محترم".
وواجه كوتينيو انتقادات واسعة من أنصار الفريق الكتالوني بسبب تراجع مستواه؛ ما دفعه إلى الرد على جمهور الكامب نو بحركة "إغلاق الأذنين" عند تسجيل هدفه في اليونايتد.
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