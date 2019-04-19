انت الان تتابع الآشعة تحدد موقف بوطيب من مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

يخضع الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك لفحص طبي وآشعة على ركبته اليوم الجمعة لمعرفة حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي. ومن المقرر أن يتم تحديد موقف اللاعب من اللحاق بمباراة بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للدوري، المحدد له يوم الثلاثاء المقبل، على ضوء نتيجة الأشعة التي سيخضع لها اللاعب المغربي. وحقق فريق نادي الزمالك ثلاث نقاط غالية بعد الفوز الذي حققه على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الجيش بالسويس.

وأحرز هدفي المباراة للزمالك عمر السعيد البديل في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة ويعود إلى صدارة جدول الدوري بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة

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