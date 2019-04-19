فرجاني ساسي يحتفل بفوز الزمالك على الإسماعيلي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

فرجاني ساسي

احتفل الدولي التونسي فرجانى ساسى، بفوز فريق الزمالك فى مباراة أمس على الإسماعيلي فى بطولة الدورى الممتاز بهدفين مقابل لا شيء، حيث كتب ساسى عبر حسابه الشخصى عبر تويتر: "شكرًا لجمهور الزمالك الوفى وحبكم ليا على رأسي وقريب نرجع ونفرح مع بعض". وحقق فريق نادي الزمالك ثلاث نقاط غالية بعد الفوز الذي حققه على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الجيش بالسويس.

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وأحرز هدفي المباراة للزمالك عمر السعيد البديل في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة ويعود إلى صدارة جدول الدوري بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره