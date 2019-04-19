شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يستقيل من تدريب مصر للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة «أنهيت علاقتي رسميًا بالنادي. اتفقنا على كافة الأمور واعتقد أنها تسير بالشكل الصحيح».

جاء ذلك في تصريحات عقب المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد السكندري مساء اليوم، وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف يوسف: تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق مصر المقاصة، وإدارة النادي مشكورة حاولت إقناعي بالتراجع ولكن رغبتي بالرحيل حسمت الأمور.

وتطرق للحديث عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، قائلاً: «كنا نتمنى الفوز بلا شك ولكن أداء اللاعبين اليوم اختلف عن المواجهات الماضية».

واعترف يوسف بوجود أخطاء صاحبت أداء اللاعبين، وقال: «لا توجد مباراة بلا أخطاء ولكن في المجمل اللاعبين اجتهدوا واستعادوا تركيزهم الذي كان قد أصيب ببعض الخلل في المباريات السابقة».