شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أمام ضيفه مصر المقاصة سلبيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب حرس الحدود «المكس»، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة؛ ليرفع مصر المقاصة رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس.. فيما أصبح رصيد الاتحاد السكندري 33 نقطة في المركز العاشر.