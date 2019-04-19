شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على الانتاج الحربي بثنائية في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على مضيفه الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي المقاولون كل من لويس هينستروزا في الدقيقة 37، ومحمد مجلي في الدقيقة 45.. فيما سجل هدف الانتاج الحربي الوحيد اللاعب أحمد شديد قناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز رفع المقاولون رصيده إلى 43 نقطة واستمر في المركز الخامس.. فيما تجمد رصيد الانتاج عند 35 نقطة في المركز الثامن.