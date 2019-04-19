بوصلة صانع ألعاب الزمالك تتجه نحو الإمارات.. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل تلقى أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار لإنبى، عروضا من بعض الأندية الإماراتية خلال الفترة الماضية، على أن يدرس حسم تلك العروض فى نهاية الموسم الجارى.
ويرغب أحمد رفعت فى خوض تجربة احترافية خلال الموسم الجديد بعدما تألق مع إنبى عقب استعارته من الزمالك بداية من شهر يناير الماضى حيث يدرس العروض المقدمة إليه من أجل اختيار الأفضل.
كان رفعت قد انتقل إلى إنبى فى شهر يناير الماضى وشارك فى 8 مباريات بمعدل 279 دقيقة نجح فيها فى تسجيل هدفين للفريق البترولى وصناعة مثلهما ويعد أحد العناصر الأساسية حاليا فى تشكيلة الفريق البترولى.
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