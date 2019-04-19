إنفوجراف.. كيف استعرض اتحاد الكرة نجوم كان 2019 × 15 معلومة...

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جدة - عمرو شويل أستعرض موقع الاتحاد المصرى لكرة القدم، إنفوجراف عن أبرز اللاعبين العالمين المشاركين فى مسابقة بطولة الأمم الأفريقية 2019، التى تنظمها مصر . و جاء أبرز اللاعبين ساديومانى نجم منتخب السنغال و رياض محرز نجم منتخب الجزائر .

رياض محرز

ساديو مانى

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