كريستال بالاس سيتولى تعريف حارس مرماه بالنازية

اسماء السيد - كد المدرب روي هودجسون الجمعة أن ناديه كريستال بالاس الإنكليزي لكرة القدم سيتولى تعريف حارس مرماه الويلزي واين هينيسي بالنازية وارتكاباتها، بعد جدل الفترة الماضية بعد أدائه التحية النازية في مباراة.

وأثار هينيسي (32 عاما) جدلا في كرة القدم الإنكليزية مذ أدى التحية النازية خلال مباراة ضد غريمبسي تاون في كأس إنكلترا في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، وخضع لتدقيق من قبل الاتحاد المحلي للعبة الذي خلص الى أن حارس المرمى أظهر "مستوى مؤسفا من الجهل" بشأن الزعيم النازي أدولف هتلر.

لكن لجنة خاصة في الاتحاد صوتت بفارق صوت (2 مقابل 1) لصالح هينيسي، معتبرة أن حارس المرمى كان صادقا بتأكيده أنه لا يدرك معنى الحركة التي قام بها، وأن التشابه بينها وبين التحية النازية كان صدفة.

وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة قبل مباراة الأحد ضد أرسنال في الدوري الممتاز، قال هودجسون (71 عاما) "الأمر مختلف بالنسبة الى أشخاص من جيلي كانوا أقرب الى تلك المرحلة. لا أعرف ماذا يتعلم الجيل الجديد عن الموضوع. أعتقد ان المهم في التقرير (لجنة الاتحاد) هو أنهم أظهروا بوضوح أن واين شخص صريح ولطيف وانسان جيد".

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أضاف "نقص المعرفة الذي يعاني منه في هذه المسألة هو المجال الذي يجب علينا كنادٍ وعلى +كيك ايت آوت+ (جمعية تعنى بمكافحة التمييز والعنصرية في كرة القدم) أن نأخذه في الاعتبار، لأنه ربما يكون أمرا لم نكن ندركه".

وتابع "في مطلق الحال نتحدث عن مرحلة من التاريخ ربما لا يتم التعامل معها في البرامج التعليمية كما كان الحال سابقا (...) لا أعرف مقدار الاطلاع على الهولوكوست، الحرب العالمية الثانية، في أندية أخرى أو حتى نادينا".

وشدد على أن ذلك "أمر ندرك الآن جيدا أنه موجود وعلينا التعامل معه. معا بالتعاون مع +كيك ايت آوت+ سنهتم بالأمر، لاسيما في ما يتعلق بواين لأنه راغب في أن يتعلم قدر ما يمكن".