شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على الداخلية بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح سموحة في التقدم علي نظيره الداخلية بهدف نظيف خلال مجريات الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما على ستاد كلية الشرطه بالعباسية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام. وأحرز هدف سموحة ديريك تسيبامبى من خطأ ساذج لمحمد صبحي حارس مرمي الداخلية. Advertisements وبدا سموحة المباراة بتشكيل كالتالي.. محمد أبو جبل و أحمد حمص ، السيد فريد ، محمود منصور ، أحمد أبو الفتوح، و شريف رضا ، إبراهيم عبد القوى ، إيدى إيمومو . محمد حمدى ذكى ، و أوميد أوكرى ، ديريك تسيبامبى. . بينما جاء تشكيل الداخلية كالتالي .. محمد صبحي، واحمد عبد الله ورشاد فاروق وابراهيم ابو اليزيد ومحمود شديد قناوي وسمير فكري ومحمد مخلوف وعبد العزيز السيد وكيفين موهيري ومحمد سالم وايشا

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