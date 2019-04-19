شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الجونة وطلائع الجيش بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقان على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة 30 للدورى الممتاز.

بدأ اللقاء باستحواذ نسبى فى أول ربع ساعة من الجونة وتبادل للكرات بين الفريقان وجاءت أخطر فرص الفريق الساحلى فى الدقيقة 26 وأهدرها إسلام عبد النعيم بعد مرور رائع من أحمد على من دفاعات طلائع الجيش ومرر عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى رائع من محمد بسام حارس طلائع الجيش فيما باعت أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش بتسديدة على مرمى الجونة جاءت أعلى من المرمى وتبادل الفريقان للهجمات بعد ذلك وسط محاولات من الطلائع دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى.

ويحتل الجونة قبل المباراة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه مثلهم.