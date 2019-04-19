شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سموحة يتقدم علي الداخلية بهدف لـ "تسيبامبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح سموحة في التقدم علي نظيره الداخلية بهدف نظيف في الدقيقة 30 بالمباراة التي تجمعهما على ستاد كلية الشرطه بالعباسية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام. واحرز هدف سموحة ديريك تسيبامبى من خطأ ساذج لمحمد صبحي حارس مرمي الداخلية.

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