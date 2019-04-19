شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مشادة بين لاعبى المقاولون و الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مباراة المقاولون العرب و الإنتاج الحربى مشادة بين لاعبى الفريقين بعد سقوط عبد الوهاب إسماعيل لاعب ذئاب الجبل على أرض الملعب، فى كرة مشتركة عقب إهدار محمد سمير ركلة جزاء لصالح أبناء الجبل الأخضر، قبل أن يتدخل الجهاز الفنى لإنهاء الأمر .

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيرة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أنتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ 30 فى الدورى الممتاز والتى يستضيفها ملعب بتروسبورت .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلى 43 نقطة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن وتوقف رصيده عند النقطة 35 نقطة .

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