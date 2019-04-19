شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و سموحة فى ثالث جولات سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 29 /19 فى إطار الجولة الثالثة بالسوبر للموسم المحلى 2018 /2019 . Advertisements كما شهدت نفس الجولة فوز كلا من سموحة على المعادى بنتيجة 38 /31 و الشمس على سبورتنج 31 /27 . فيما تشهد الجولة الرابعة المقرر لها غدا السبت ، لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و سموحة مع الشمس و الطيران مع المعادى .

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