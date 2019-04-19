شكرا لقرائتكم خبر عن عروض إماراتية تبعد "رفعت" عن العودة للزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لإنبى، عروضا من بعض الأندية الإماراتية خلال الفترة الماضية، على أن يدرس حسم تلك العروض فى نهاية الموسم الحالى.

ويرغب أحمد رفعت فى خوض تجربة احترافية خلال الموسم الجديد، بعدما تألق مع إنبى عقب استعارته من الزمالك بداية من شهر يناير الماضى، حيث يدرس العروض المقدمة إليه من أجل اختيار الأفضل.

وكان رفعت قد انتقل إلى إنبى فى شهر يناير الماضى وشارك فى 8 مباريات بمعدل 279 دقيقة، نجح فيها فى تسجيل هدفين للفريق البترولى وصناعة مثلهما، ويعد أحد العناصر الأساسية حاليا فى تشكيلة الفريق البترولى.