شكرا لقرائتكم خبر عن ضم فتح الله واستبعاد الحضرى من قائمة النجوم لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم مؤمن سليمان، المدير الفنى لفريق النجوم، جميع لاعبى فريقه بما فيهم محمود فتح الله الذى استبعد من المباراة الماضية، لقائمة مواجهة بتروجت.



واستبعد المدير الفنى للنجوم عصام الحضرى حارس مرمى الفريق من القائمة، خوفًا من تجدد إصابته أمام بتروجت فى المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل النجوم حاليا المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق 28 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر الفريق 13 مباراة.