تعرف على كيفية مشاهدة أمم إفريقيا عبر اللاب توب أو الهاتف المحمول مجانًا

أوضح نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، فؤاد الفقي، أن بطولة أمم إفريقيا سوف تكون متاحة عبر الهاتف المحمول أو اللاب توب، وذلك باستخدام تقنية البث الرقمي.

ويقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بتقوية شبكات البث الرقمي بمصر على مستوى الجمهورية، وتوفير أجهزة الاستقبال للتلفاز الذي لا يدعم تقنية البث الرقمي.

وأشار الفقي من خلال تصريحات له، أن بطولة أمم إفريقيا سوف تقام على أرض مصر، وتتيح حق البث المجاني عبر التلفزيون الأرضي، واللاب توب، والمحمول.

ولفت أن من أهم مميزات البث الأرضي الرقمي هو إمكانية الاستقبال عبر الأجهزة المحمولة.

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وأشار أن فلاشة استقبال البث الرقمي سوف تتيح اللبث الأرضي من أي مكان، ويتم توصيل الفلاشة بفتحة الهاتف أو اللاب توب.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن بوقت سابق عن بدأ الإجراءات لتوسيع شبكة البث الرقمي بالبلاد، وتوفير أجهزة استقبال انطلاق أمم إفريقيا.

جديرًا بالذكر، أن أرض مصر سوف تستقبل أكبر تجمع في التاريخ، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا، بالفترة من 21 يونيو المقبل إلى 19 يوليو بالصيف المقبل.