يلا شوت LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي و الوحدة دوري بلس بجودة عالية yalla shoot اونلاين| تابع...

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على بركة الله تنطلق المباراة #الاهلي 0 الوحدة 0

17 قووووووووووووووووووووووووول السومة #الاهلي 1 الوحدة 0

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39 كرت اصفر لحسين عبدالغني #الاهلي 1 الوحدة 0

الحكم يشير بوجود 2 دقيقة وقت بدل من ضائع #الاهلي 1 الوحدة 0

46 قوووووووووووووووووووول نيكولاي #الاهلي 2 الوحدة 0

نهاية الشوط الاول #الاهلي 2 الوحدة 0

تشكيلة #الأهلي أمام الوحدة .. محمد العويس حسين عبدالغني باولو دياز محمد فتيل سعيد المولد كلاوديو بايزا نوح الموسى سلمان المؤشر نيكولاي دجانيني عمر السومة

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