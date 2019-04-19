يلا شوت 7SRY مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر الاسطورة Kora star بث مباشر الاهلي والوحدة kora online...

مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر الوحدة والأهلي kora star مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة الاسطورة الأهلي والوحدة بث مباشر يلا شوت الأهلي بث مباشر، ينتظر جماهير الأهلي السعودي مباراة رد الاعتبار أمام الوحدة في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث فاز نادي الوحدة في مباراة الذهاب على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حماسة كبيرة من جانب الفريقين وحضور جماهيري كبير، ويتطلع الأهلي لرد اعتباره في مباراة اليوم والفوز بنتيجة كبيرة.

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دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة الإثارة ورد الاعتبار بين الأهلي والوحدة في الدوري السعودي.

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال الرابط الآخر أدناه

انطلاق الشوط الأول من اللقاء الآن بين الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

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الدقيقة 8: هجمة للأهلي في الدقائق الأولى من اللقاء وتصويبة على المرمى لكن تمر وتتحول لضربة مرمى

الدقيقة 18: بهجمة منظمة الأهلي يُسجل هدفه الأول في مرمى الوحدة بقدم عمر السومة

الدقيقة 34: هدف يضيع على الوحدة بشكل غريب من على النمر حيث ينفرد بالمرمى ويُصوب أعلى العارضة للتحول إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 45+1: هدف ثاني للأهلي في الشوط الأول من المباراة ليخرج الأهلي منتصراً من بهدفين مقابل لاشيء

بداية الشوط الثاني من عمر المباراة

الدقيقة 47:السومة يُضيف الهدف الثالث للأهلي في شباك الوحدة في الدقائق الأولى من بداية الشوط الثاني

الدقيقة 60: عرضية من الوحدة ودفاع الأهلي يحولها للركنية