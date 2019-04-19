بث مباشر الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة | بث مباشر مباراة الاهلي السعودي اليوم | HD يلا شوت...

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة | بث مباشر مباراة الاهلي السعودي اليوم | HD يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين الاسطورة كورة ستار، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة لدي جماهير الكرة السعودية حيث سيواجه فريق الأهلي السعودي نظيره فريق الوحدة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي، لنتعرف من خلال موقعنا على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الأسطورة بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة اونلاين.

مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر

كورة لايف مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر، يسعي فريق الأهلي السعودي في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط ليرفع رصيده ويحسن ترتيبه في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق التعاون صاحب المركز الرابع، بينما يدخل فريق الوحدة اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 39 نقطة أملا في تحقيق الفوز والتغلب علي نظيره الليلة، يلا شوت مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 7.45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعه 8.45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9.45 مساءً بتوقيت الامارات، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 1 اتش دي ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة