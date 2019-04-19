مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي في الدوري السعودي أونلاين الآن بث مباشر live HD الأهلي يتقدم بهدف عمر...

مباراة الأهلي والوحدة السعودي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز، والمباراة مقامة على أرض ملعب الجوهرة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة التاسعة إلا الربع بتوقيت الرياض، ويسعى الأهلي في مباراة اليوم لمصالحة جماهيره الغاضبة، ومن المعروف أن النادي الأهلي يضم ضمن صفوفه اللعب المصري محمد عبد الشافي، بينما يضم فريق الوحدة حارس المرمى المصري محمد عواد.

يدخل الأهلي مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يحتل نادي الوحدة المركز السابع برصيد 39 نقطة.

كان الأهلي قد خسر في مبارتين متتاليتين أمام الهلال الأسبوع الأول من الدوري، الهزيمة الأولى أمام الهلال بهدف دون رد في الجولة الـ 27 من الدوري على ملعب الجوهرة، والثانية بركلات الترجيح على نفس الملعب في إياب نصف نهائي البطولة العربية

ونتيجة للهزائم المتتالية، قررت إدارة النادي إقالة المدرب الأوروجوياني السابق من منصبه،وتكليف يوسف عنبر بدلا منه بتدريب الفريق فيما تبقى له من مباريات في الموسم الحالي.