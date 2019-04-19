موعد مباراة الشباب والحزم في الدوري السعودي

تقام مباراة الشباب والحزم يوم الغد السبت 20-4-2019 فى الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وسوف تجرى أحداث المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في مباراة الإياب ونعرض من خلال موقع كورة اون موعد وتفاصيل اللقاء.

هذا وتكون المباراة قوية بين فريقي الشباب والحزم، ويسعى فيها كلا من الفريقين لتحقيق الفوز فى اللقاء وتحسين ترتيبه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 3 -1 لصالح فريق الحزم.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الاياب، حيث جاء ترتيب فريق الشباب فى المركز الـ 3 برصيد نقاط 50 نقطة، وجاء ترتيب فريق الحزم في المركز الـ 11 برصيد نقاط 30، ونستعرض الان موعد وتفاصيل المباراة.