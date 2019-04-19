موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يلتفي نادي برشلونة بفريق ريال سوسيداد غدا السبت 20 أبريل 2019 على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

سيتم نقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة Bein Sports HD3، وذلك في تمام الساعة 20:45 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 21:45 مساءً بتوقيت السعودية.

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بعد نجاحه في حصد 74 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل ريال سوسيداد المركز العاشر بالترتيب، بعدما نجح في حصد 41 نقطة.

يدخل المدرب إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، أرتورو فيدال، كارلوس ألينا، أرثور ميلو، فيليبي كوتينيو، عثماني ديمبيلي، مالكوم.

على الجانب المقابل، لم يعرف الفريق الباسكي طعم الفوز سوى في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 5 خاضها بالليغا، وفي المقابل خسر في مباراة أخرى، كما تعادل في 3 مباريات.