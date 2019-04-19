التلفزيون يوضح.. كيفية مشاهدة أمم إفريقيا عبر الهاتف المحمول واللاب توب "مجانًا"

كتب - هادي المدني:

أوضح فؤاد الفقي نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في التلفزيون المصري أن بطولة أمم إفريقيا ستكون متاحة للمشاهدة عبر الهاتف المحمول واللاب توب من خلال تقنية البث الرقمي.

يعمل اتحاد الإذاعة والتلفويزن على تقوية شبكات البث الرقمي في مصر لتغطية مختلف بقاع الجمهورية مع توفير أجهزة استقبال للتلفاز الذي لا يدعم استقبال البث الرقمي بشكل مباشر.

وقال الفقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإذاعة والتلفزيون إن بطولة أمم إفريقيا التي ستقام على أرض مصر وتتيح للبلد المنظم حق بثها مجانًا عبر التلفزيون الأرضي ستكون متوفرة...