مفاجأة.. كينو يقترب من الرحيل عن بيراميدز

كتب- نور عادل

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن اقتراب نجم فريق بيراميدز البرازيلي كينو من الرحيل عن الدوري المصري والعودة من جديد إلى الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال موقع "FOX Sports" في تقرير له إن نادي بالميراس مهتم بعودة مهاجمه السابق كينو إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن مسؤولي النادي البرازيلي ينتظرون موقف مسؤولي بيراميدز، علاوة على أن الفريق بالوقت الحالي محتاج إلي إمكانات وجهود نجم بيراميدز.

وقاد كينو فريق بيراميدز للفوز على منافسه الأهلي للمرة الثانية على التوالي يوم الأمس...