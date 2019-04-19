بالفيديو.. المقاولون العرب يفوز الإنتاج بهدفين في لقاء “خناقة الشوارع”

حقق المقاولون العرب فوزًا على الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدفي المقاولون العرب في المباراة عن طريق لويس إدوارد في الدقيقة 37 ومحمد مجلي في الدقيقة 45.

بينما جاء هدف الإنتاج الحربي في المباراة عن طريق أحمد شديد قناوي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

بهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده عند 43 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، مشادة عنيفة أشبه بخناقات الشوارع بين اللاعبين والجهاز، بسبب تدخل قوي بين لاعب المقاولون والإنتاج.