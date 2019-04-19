الاتحاد يوقع غرامة مالية على رزاق سيسيه بسبب "الكعب"

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن توقيع غرامة مالية على الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق بسبب الفرصة التي أضاعها في مباراة مصر المقاصة اليوم ببطولة الدوري المصري

الممتاز.

وتعادل الاتحاد مع المقاصة سلبيًا مساء اليوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد طولان في تصريحات إذاعية أنه قرر معاقبة سيسيه بسبب الرعونة

الشديدة في إحدى الفرص خلال الشوط الثاني بعدما استلم عرضية وكان بإمكانه وضعها بسهولة في الشباك لكنه لعبها بشكل استعراضي بـ"كعبه".

وواصل :"قدمنا مباراة جيدة أمام المقاصة وكانت لنا ضربة جزاء واضحة في الشوط الثاني لكن في النهاية خرجنا بنتيجة التعادل وأطالب الجماهير بالصبر على اللاعبين".