الترسانة يتأهل إلى الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الترسانة رسميا من بطولة الدورى الممتاز ( ب ) إلى دورى الممتاز ( أ )؛ بقيادة الكابتن نصر. إلى دورى الممتاز ( أ )؛ بقيادة الكابتن نصر. وتم تكريم الفريق أمس من قبل الاتحاد المصرى لكرة الطائرة بحضور كابتن ثروت جميل والأستاذ محمد جلال عضوي مجلس الإدارة والاحتفال مع الفريق.

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