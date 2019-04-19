الاتحاد السكندري ومصر المقاصة "حبايب" في الدوري

حسم التعادل السلبي لقاء الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز. جاء اللقاء ضيعف المستوى تبادل فيه الفريقان الهجمات دون خطورة على مرمى الفريقين. بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري وارتفع رصيد المقاصة إلى 41 نقطة في المركز السادس.

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