شاهد.. القادسية يسقط أمام الباطن بثنائية في الدوري السعودي

تغلب الباطن على نظيره القادسية بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي. والعشرين من الدوري السعودي. وسجل كريسان دا كروز وجوناتثان بينتس في الدقيقتين 51، 86. بهذه النتيجة يحتل الباطن المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة. Advertisements شاهد هدفي المباراة :

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