المقاولون يزيد جراح الإنتاج الحربي وينفرد بالمركز الخامس

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ،بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 30 للدوري الممتاز. سجل هدفي المقاولون ، الكولمبي لويس هيستيروزا ، ومحمد مجلي في الدقيقتين 37 و45 ،وأحرز هدف الانتاج الوحيد أحمد شديد قناوي في الدقيقة 48. بهذه النتيجة تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 35 نقطة ،بينما رفع المقاولون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس.

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