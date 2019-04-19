المصري يفوز على نجمة سيناء وديًا استعدادًا للأهلي

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على شقيقه نجمة سيناء – أحد أندية الدرجة الثانية – بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد بورسعيد استعداداً لمباراته المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة والتي تجمعه بنظيره الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بأربعة أهداف نظيفة استهلها النيجيري المتألق أوستين أموتو في الدقيقة الثانية بضربة رأس جميلة من تمريرة عرضية جميلة لعمر كمال ، فيما أضاف حسين رجب الهدف الثاني من مجهود فردي في الدقيقة العاشرة ، وتوج البوركينابي سعيدو سينبوري مجهوداته بهدف جميل في الدقيقة الثالثة والعشرين ، قبل أن يحرز أموتو الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من تسديدة “بليسنج” جميلة من خارج منطقة الجزاء سكنت

الزاوية اليمنى العليا لمرمى نجمة سيناء مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة السابعة والثلاثين ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني نشط فريق نجمة سيناء قليلاً ونجح لاعبه محمد عصام في احراز هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين ، ليجئ رد المصري سريعاً بهدفه الخامس والذي سجله قائده عمرو موسى في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء أيضاً احتسبها حكم المباراة أسامة عماد الألفي نتيجة عرقلة الحارس للمتألق زياد فرج لاعب المصري الذي خرج مصاباً ليحل بدلاً زميله حسن علي ، ثم يعود عمرو موسى في الدقيقة الثامنة والثلاثين ليحرز الهدف الشخصي الثاني له والسادس لفريقه بعد مراوغة جميلة

لحارس المرمى ، ونجح الناشئ مصطفى أيمن في اضافة الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين الأخيرتين من تسديدتين جميلتين من خارج منطقة الجزاء ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز المصري بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.

دفع الكابتن ايهاب جلال خلال الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، محمود حمد ، عمر كمال لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، فريد شوقي كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي سعيدو سينبوري ، محمد جابر ، حسين رجب كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.

فيما تكون تشكيل المصري خلال الشوط الثاني من محمد شحاته لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، أحمد شوشة ، الحسيني سمير لخط الظهر ، عمرو موسى ، حسام أشرف كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي زياد فرج (حسن علي) ، مصطفى أيمن، عبد الناصر دي ماريا كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي ..