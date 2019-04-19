"فهيم ": نرحب بعودة المنتخب السعودي لكمال الأجسام في المشاركات الرسمية بالبطولات القارية

ترأس الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ،و رئيس الاتحاديين العربي ، والافريقي ،ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الاجتماع الفني والتحضيري لبطولة غرب آسيا لكمال الأجسام والذي أقيم بمقر الاتحاد البحريني مستضيف البطولة وشاركت لأول مرة في الاجتماع رئيس الاتحاد السعودي لبناء الأجسام بعد غياب أكثر من ستة سنوات عن المشاركات القارية والدولية.

وذلك بسبب ان اللجنة الأوليمبية العربية السعودية قد أصدرت في عام 2013 قرارًا بمنع لعبة كمال الأجسام آنذاك، وعدم التعاقد مع مدربيها،ومؤخرا اصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية، قرارًا بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام بعد المنع من عام 2013.

وخلال الاجتماع أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته عن عودة الدولة الشقيقة السعودية في معترك البطولات ،والبداية ستكون بطولة غرب آسيا بمشاركة 54لاعبا ،ونتنظر بلهفة مشاركتهم في البطولة العربيه لكمال الاجسام و الفيزيك التي تستضيفها مصر في الفترة من 28أبريل الجاري وتستمر حتي2 مايو المقبل بمشاركة جميع المنتخبات العربية في أكبر عرس رياضي عربي علي ارض مصر المحروسة .

وكان قد عقدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي ستقام في الفترة من 18 وحتى 21 من شهر أبريل الجاري على صالة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين بالصخير مساء أمس الأول اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد البحريني لرفع الأثقال

بأم الحصم للوقوف على جاهزية اللجان واستعراض برنامج البطولة.

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حيث ترأس الاجتماع سلطان الغانم رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، النائب الأول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، مساعد رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال

بحضور رؤساء اللجان العاملة، حيث رحب الغانم بالحضور واثنى على جهودهم الجبارة التي بذلوها في الفترة الماضية والتي مازالوا يبذلونها من أجل تحقيق جميع عوامل النجاح في هذه البطولة.

وأشار الغانم أن البطولة سيصاحبها معرض في البهو الخارجي لمقر البطولة خلال يومي الجمعة والسبت، حيث يأتي ذلك تماشياً مع السياسة العام التي وجه بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي تم طرحه في القمة الرياضية بجعل الرياضة صناعة تفتح أبواب وآفاق المشاريع والاستثمار ودعما للمشاريع الوطنية للشباب البحرينيين، لذا نحن في الاتحاد البحريني لرفع الأثقال

فتحنا الباب لجميع أصحاب المشاريع وعرض منتجاتهم في المعرض المصاحب للمعرض دعماً لهم وتشجيع لهم للاستثمار، حيث يتضمن المعرض الأغذية والوجبات الصحية والمطاعم الخاصة بها، والزي الرياضي، المكملات الغذائية ومنتجات أخرى، ومازال الباب مفتوح لكلمن يرغب بالمشاركة في هذا المعرض.

وكشف جاسم بورشيد مدير البطولة، أمين عام اتحاد غرب آسيا لبناء الأجسام، أمين سر الاتحاد البحريني لرفع الأثقال

مواعيد وصول الوفود المشاركة في النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي ستحظى بمشاركة 6 منتخبات وهي المنتخب العماني سيشارك بـ 17 لاعب، المنتخب السوري سيشارك بـ 19 لاعب، منتخب المملكة العربية السعودية سيشارك بـ 35 لاعب، المنتخب الاماراتي سيشارك بـ 23، المنتخب الفلسطيني سيشارك بـ 3 لاعبين، المنتخب اليمني سيشارك بـ 4 ، المنتخب العراقي سيشارك بـ 30 لاعب، إلى جانب المشاركة البحرينية التي سجلت حتى الآن 110 لاعباً، ويتضمن برنامج بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية الذي بدأ أمس الخميس بتسجيل المشاركين وقياس الأوزان والأطوال وذلك بفندق جولدن توليب من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً، الجمعة 19 أبريل انطلاق منافسات فئات الفيزيك للشباب، الفيزيك للأساتذة، الفيزيك للعموم، المسكلر فيزيك، الكلاسيك فيزيك بقاعة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين بالصخير، حيث ستنطلق المنافسات عند الساعة الواحدة ظهراً، الساعة الرابعة عصراً اقامة حفل الافتتاح والذي سيتضمن عرض فيديو فيه كلمة مسجلة لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور رافائيل سانتونغا، ويلي عرض الفيديو استعراض لإحدى الفرق الشعبية ثم مواصلة منافسات البطولة، السبت الموافق 20 أبريل انطلاق منافسات الكلاسيك بناء الأجسام، بناء الأجسام للشباب، بناء الأجسام للأساتذة، بناء الأجسام للعموم وذلك عند الساعة 12 ظهراً، ويوم الأحد الموافق 21 أبريل موعد مغادرة الوفود المشاركة بالبطولة.

دعت اللجنة المنظمة العليا لبطولة غرب آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية الثالثة الجمهور الكريم لحضور المنافسات التي ستنطلق رسمياً الساعة 1 ظهراً اللعب اليوم الجمعة بصالة الشيخ عبدالعزيز بجامعة البحرين بالصخير، حيث تم تخصيص أماكن خاصة للعائلات.