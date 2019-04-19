عمر السومة يقود هجوم أهلي جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

أعلن يوسف عنبر المدير الفني المؤقت لأهلي جدة تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي. منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي : حراسة المرمي : محمد العويس. Advertisements خط الدفاع : محمد آل قتيل، بايزا، سعيد المولد، باولو دياز. خط الوسط : حسين عبدالغني، ستانسيو، سلمان المؤشر، نوح الموسي. خط الهجوم : دجاجيني، عمر السومة.

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