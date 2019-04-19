أسطورة نابولي مدربًا لأحد منتخبات الصف الثالث

وقع أسطورة نادي نابولي “إدواردو ريجا” على عقد مدته سنة واحدة لتولي تدريب أحد منتخبات الصف الثالث في أوروبا “ألبانيا” خلال مشواره في تصفيات يورو 2020.

ريجا /74 عامًا/ سيخلف مواطنه الإيطالي “كريستيان بانوتشي” الذي أقيل الشهر الماضي بسبب الخسارة التي تعرض لها أمام تركيا في افتتاح التصفيات بهدفين دون رد على الأراضي الألبانية.

واستطاع الفريق تحقيق الفوز في الجولة الثانية بعد 3 أيام فقط من إقالة بانوتشي، بثلاثة أهداف دون رد على ملعب منتخب آندورا، تحت قيادة الثنائي “آرفين بولكو وسليمان ميما”.

واستعاد منتخب ألبانيا آماله في المنافسة على التأهل من المجموعة الثامنة التي تضم كذلك “فرنسا وآيسلندا ومولدوفا”، لكن يلزمه هزيمة آيسلندا خارج قواعده حين تستأنف التصفيات يوم 8 يونيه المقبل لتأكيد رغبته الحقيقية في مناطحة تركيا على المركز الثاني.

وقال ريجا في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام “أنا أحب الفرق المقاتلة، لكن ألبانيا ليست ضمن تلك الفرق في الوقت الراهن. لديّ عقد مدته عام واحد”.

وأضاف “النتائج هي ما ستحدد إذا ما كنت سأواصل هنا أم لا، أود الآن تعزيز معنويات لاعبي الفريق، هذا أمر ضروري جدًا لمُجابهة التحديات التي تنتظرنا”.

أسطورة نابولي

حفر إدواردو ريجا اسمه بحروف من ذهب في التاريخ الحديث لنادي نابولي، حيث قاده في موسم 2005/2004 للتأهل من الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة (سيري سي) إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية (سيري ب).

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وفي موسم 2006/2005 قاد الفريق للتأهل من السيري ب إلى السيري آ (دوري الأضواء والشهرة)، حين احتل مركز الوصافة خلف يوفنتوس بفارق نقطة واحدة عن جنوى الثالث.

وكان ريجا تولى تدريب نابولي للمرة الأولى عام 2004، وعمل مع الإدارة على إعادة النادي لمكانته الطبيعية بين كبار السيري آ بأقل الإمكانيات.

وقدم خلال فترة تدريبه لنابولي من 2004 إلى 2009 مواهب متميزة مثل “ماريك هامسيك ووالتر جارجانو ومانويلي بلاسي وإزيكيل لافيتزي”.

وبدأ ريجا حياته التدريبية عام 1980 مع نادي مونسيليتشي الإيطالي وتنقل بعدها بين أندية “بوردينوني وجوريتزيا وتريفيزو وميستري وفاريسي وبيسكارا وكوسينزا وفيرونا وبولونيا وليتشي ووتورينو وفيتشينزا وكاتانيا وكالياري وهايدوك سبليت الكرواتي ونابولي ولاتسيو”.

وكانت آخر تجارب ريجا التدريبية كمدرب مؤقت بموسم 2016/2015 مع نادي أتالانتا.

وتُوج ريجا بلقب السيري “ب” مع بريتشيا بموسم 1997/1996 وكرر الشيء نفسه مع كالياري بموسم 2004/2003، وفاز بلقب السيري سي مع نابولي بموسم 2006/2005.