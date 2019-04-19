رياضة | بديل رونالدو يعطل كل صفقات ريال مدريد في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل رونالدو يعطل كل صفقات ريال مدريد في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يركز على التعاقد مع لاعب يعوض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، هذا بجانب بعض الصفقات القوية الاخري في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية إلى أنه بعيدًا عن التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي ورحيل جاريث بيل عن "سانتياجو برنابيو"، فإن ريال مدريد لا يريد التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت إلى أن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، يعد هدفًا رئيسيًا لريال مدريد، من أجل دعم مركز المهاجم الصريح، ولكن الميرنجي لا يريد التسرع في حسم الصفقة، حيث يتمهل الملكي في قرارته ليعرف الموقف النهائي للبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد منح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، 500 مليون يورو من أجل إعادة بناء الفريق الملكي في الصيف المقبل.