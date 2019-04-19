رياضة | حسام عاشور يخضع للكشف الطبي قبل مران الأهلي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يخضع للكشف الطبي قبل مران الأهلي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع حسام عاشور لاعب وسط الفريق، للفحص الطبي قبل مران الفريق غدًا استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري العام.

يأتي خضوع قائد الأهلي للأشعة، عقب خروجه مصابًا أمام بيراميدز سبورت، والتي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد مساء أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري.

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ومن المقرر أن يُحدد الفحص الطبي مصير حسام عاشور من خوض التدريبات وموقفه من المشاركة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستُقام الثلاثاء المقبل بالدوري المصري الممتاز.