رياضة | ريال مدريد يختار بديل مودريتش ويبدأ التحرك لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يختار بديل مودريتش ويبدأ التحرك لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن الملكي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فان دي بيك إذا فشل في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام.

وذكر الموقع الإسباني بأن ريال مدريد بقيادة زيدان أبدى إعجابه بآداء دي بيك خاصة في مباراة العودة بين الملمي وآياكس التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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وأكد الموقع الإسباني أن فان دي بيك يعد الخليفة المثالي للكرواتي لوكا مودريتش في خط وسط ريال مدريد.

وسجل فان دي بيك مع آياكس 15 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في الآونة الأخيرة.

وأفاد الموقع الإسباني بأن قيمة بيع فان دي بيك تقدر بحوالي 25 مليون يورو وإذا آياكس أكثر من ناد مهتم بضم دي بيك فقد يرتفع سعره من 60 مليون إلى 70 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي ماتياس ليخت مدافع آياكس.