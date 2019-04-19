رياضة | وليد صلاح الدين: "كعب" سيسيه لم يكن في وقته.. والنتائج ليست في صالحنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: "كعب" سيسيه لم يكن في وقته.. والنتائج ليست في صالحنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري أن النتائج السلبية لهم في الفترة الأخيرة أثرت على الفريق وزادت من الضغوطات على اللاعبين.

وتابع وليد في تصريحات تليفزيونية "كانت لنا عدة فرص وخاصة في بداية اللقاء لكننا فشلنا في ترجمة ذلك إلى أهداف".

وأكمل "لا نستحق الخسارة في مباراة الأهلي أو بتروجت أو بيراميدز ونقدم مستويات مميزة لكن النتائج ليست في صالحنا".

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وأشار إلى أن "كعب" رزاق سيسيه لم يكن في وقته بعدما كانت الكرة سهلة وفي متناوله بوضعها في الشباك.

وواصل "لا توجد حالات تحكيم في صالحنا نهائيًا منذ بداية الموسم".

وأوضح أن الفريق في حالة ضغط حاليًا، مطالبًا الجماهير بالصبر ودعم اللاعبين مشددًا على ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم، معتبرًا أن الفريق يحتاج إلى فوز واحد فقط لإعادة الثقة.