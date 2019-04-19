رياضة | المقاولون العرب يتغلب على الإنتاج بثنائية مثيرة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يتغلب على الإنتاج بثنائية مثيرة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تغلب المقاولون العرب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.
وجاءت ثنائية ذئاب الجبل عبر الكولومبي لويس هينستروزا في الدقيقة 37 ومحمد مجلي في الدقيقة 45 ، وجاء هدف الإنتاج الوحيد عبر أحمد شديد قناوي في الدقيقة 48 بواسطة ركلة جزاء.
ورفع المقاولون العرب بهذا الفوز رصيده إلى 43 نقطة وارتقي للمركز الخامس فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 35 في المركز الثامن.