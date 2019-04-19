رياضة | طلعت يوسف: فضلت الرحيل عن المقاصة لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: فضلت الرحيل عن المقاصة لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة رحيله بشكل رسمي بعد مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري.

وتابع في تصريحات تلفزيونية :"استمراري في ظل وجود بعض الأمور الموجودة ستضر الفريق في المقام الأول لذلك فضلت الرحيل".

وأكمل :"تقدمت باعتذار منذ 3 أيام إلى الفريق والادارة عقدت جلسة معي لمحاولة إقناعي بالتراجع لكني تمسكت بموقفي".

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وواصل "أنهيت علاقتي بشكل رسمي مع النادي بعد لقاء اليوم وأبلغت اللاعبين قبل مران الأمس باعتذاري ورحيلي عن الفريق وتمنيت لهم التوفيق في الفترة القادمة".

وشدد على أن اللاعبين حاولوا اليوم إقناعه بالتراجع عن الأمر لكنه تمسك بموقفه ورفض التراجع.

وتابع "كان هناك خلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بصفقات الشتاء لكنها لم تكن السبب الرئيسي في رحيلي عن الفريق".