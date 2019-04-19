رياضة | مواجهات مرتقبة في الجولة الثامنة بالترقى

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تشهد المجموعة الثانية للدورة الترقى المؤهلة للقسم الثاني إقامة مبارتان في غاية القوة والإثارة في الثالثة والربع من عصر السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة، حيث يشتعل سباق الترقي بين أكثر من فريق.

- البنك الاهلي مع السكة الحديد

يتطلع فريقا السكة الحديد والبنك الأهلي لحسم بطاقة الصعود للقسم الثاني وذلك عندما يلتقيان على ملعب البنك الاهلي ويتطلع السكة الحديد المتصدر بقيادة جمال عبد الحميد برصيد 11 نقطة إلى الفوز ليصعد رسميا للقسم الثاني.

ويخوض فريق السكة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على فريق الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المرحلة الماضية.

ويدخل فريق البنك الاهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بقيادة عيد مرازيق برصيد 7 نقاط وكان فريق البنك الاهلي غاب عن المرحلة الماضية وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الاول.

- الشرقية مع مالية كفر الزيات

يأمل فريق الشرقية صاحب المركز الرابع بقيادة طارق الصاوي برصيد 4 نقاط في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة الكبيرة أمام فريق السكة بأربعة أهداف والتفريط في صعود الفريق أمام فريق مالية كفر الزيات الوصيف بقيادةايمن مجدى برصيد 11 نقطة الذى يتطلع لتحقيق الانتصار وانتزاع بطاقة التأهل وكان فريق مالية كفر الزيات حقق فوزا صعبا على فريق نجمة سيناء في الاسبوع الماضي.

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وفاز فريق المالية على فريق الشرقية بهدف أحمد العوضى في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- السكة الحديد 11 نقطة

2- مالية كفر الزيات 11 نقطة

3- البنك الاهلي 7 نقاط

4- الشرقية 4 نقاط

5- نجمة سيناء 4 نقاط