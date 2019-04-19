رياضة | التعادل السلبي يحسم مباراة المقاصة والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم مباراة المقاصة والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وضيفه مصر المقاصة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المكس بالاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاع لاعبو الفريقين عديد الفرص المؤكدة على المرمى، ولم يتمكن أحدهما من خطف هدف الفوز لتنتهي المواجهة على واقع التعادل السلبي.

تشكيل المقاصة الذي بدأ به المباراة:

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أحمد عادل عبدالمنعم، عصام صبحى - أحمد عبدالعزيز مودى - أسامة جلال - محمد دسوقي، أحمد محسن - محمد تونى - رجب عمران، جون أنطوي- مصطفى شبيطة - ميدو جابر.

تشكيلة الاتحاد لمباراة المقاصة:

الهاني سليمان، محمود شعبان - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم، خالد الغندور - نور السيد - أحمد توفيق - عمار حمدي - رزاق سيسيه، خالد قمر.