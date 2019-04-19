رياضة | موعد مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. ميسي ضد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. ميسي ضد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة الإسباني، مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، يوم 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ليفربول على حساب نادي بورتو البرتغالي في الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 6-1 بمجموع المباراتين على ملعب الانفيلد والدراجاو.

بينما صعد فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي بعد الإطاحة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيضا بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ويرغب الريدز مع مدربه يورجن كلوب في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد خسارته في الموسم الماضي في نهائي البطولة، أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقدم ليفربول بطولة مميزة مع نجمه المصري محمد صلاح.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والمؤجل له مباراة أمام مانشستر يونايتد من الجولة الثانية والثلاثين.

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ويريد البارسا في إعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015، والذي حققه برشلونة في ذلك العام على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد الفوز عليه في نهائي البطولة بنتيجة 3-1.

وحسم برشلونة بقيادة الساحر ليونيل ميسي بطولة الدوري الإسباني بشكل كبير، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 74 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد، حيث يحتاج البارسا تحقيق 9 نقاط فقط من أصل 18 نقطة في حال فوز أتليتكو بجميع مبارياته.

ونجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين بشباك منافسه فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعزز ميسي صدراته بجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، وذلك برصيد 10 أهداف وبفارق هدف وحيد عن أقرب منافسيه دوشان تاديتش لاعب اياكس امستردام الهولندي.

يذكر أن فريق اياكس امستردام الهولندي سوف يصطدم بطموح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في النصف نهائي الآخر، والذي يريد تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة الأوروبية.