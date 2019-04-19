رياضة | قمة نارية بين بيلا والحرية.. ودكرنس يسعى للانفراد بالصدارة أمام مياه البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين بيلا والحرية.. ودكرنس يسعى للانفراد بالصدارة أمام مياه البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا فى الثالثة والربع عصرا مواجهات الجولة الثامنة بدورة الترقى وتحديدا المجموعة الثالثة حيث تقام مباراتان فيما يغيب شبان بدواى عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

دكرنس بقيادة مصطفى مرعى يسعى لتجاوز فخ مياة البحيرة بقيادة مديره الفنى الجديد محمد عزوز والذى تولى المسئولية عقب رحيل إكرامى عبدالعزيز .

ويسعى دكرنس لتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعدما تغلب على بيلا والحرية بالجولتين السابقتين والذى يضمن له صدارة المجموعة فى ظل غياب شبان بدواى عن المشاركة بهذه الجولة فيما يطمح مياه البحيرة ف تحسين النتائج حيث لم ينجح الفريق فى تحقيق اى فوز قبل هذه الجولة وودع المنافسة رسميا على إحدى بطاقتى التأهل للقسم الثانى .

على الجهة الأخرى يستضيف بيلا بقيادة عبداللطيف الدومانى فريق الحرية بقيادة محمد سليمان فى قمة منتظرة بين الفريقين نظرا لتساويهما فى النقاط ورغبة كل منهما فى الفوز ليضعف أمال الآخر فى حصد إحدى بطاقتى التأهل .

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ترتيب فرق المجموعة الثالثة - دورة الترقى :

١ شبان بدواى ١٠ نقاط

٢ دكرنس ٩ نقاط

٣ بيلا ٨ نقاط

٤ الحرية ٨ نقاط

٥ مياه البحيرة ٢ نقاط