رياضة | تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

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محمود الغرباوي، أحمد علي، محمود الجزار، خالد صبحي، شريف دابو، سيرج اكا، جاتوش بانوم، أكرم توفيق، إسلام عبد النعيم، أحمد حمدي، أحمد حسن مكي.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد ناجي جدو، اوسينو بوي، إسلام جابر، أحمد عيد، محمد نادي.