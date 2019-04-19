رياضة | الزمالك يبدأ خطوته الأولى لخطف نجم الإسماعيلي من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ خطوته الأولى لخطف نجم الإسماعيلي من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن كواليس المفاوضات مع كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت مع اللاعب لجس نبضه بشأن الانضمام إلى الفريق ومحاولة الحصول على توقيعه لكن بامبو ماطل مسئولي الأبيض ورفض التوقيع على أية عقود رسمية.

Advertisements

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أنباء قوية عن توقيع بامبو للأهلي وانضمامه للفريق بشكل رسمي بداية من الموسم القادم.

وأعلن نادي الإسماعيلي في الساعات الماضية عن تجميد بامبو لنهاية الموسم بسبب رفضه التجديد حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.