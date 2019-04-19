اونلاين | Yalla shoot يلا شوت livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة في الدوري yalla shoot يلا شوت kora live

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بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر كورة ستار مباراة الوحدة والأهلي بث مباشر، يحل الوحدة ضيفاً اليوم على النادي الأهلي في لقاء صعب ومباراة قوية خلال الجولة 28 من الدوري السعودي، وقد ذاق الأهلي في الدور الأول هزيمة مُوجعة من الوحدة خسر فيها 2-1، ويلعب الأهلي في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة.

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