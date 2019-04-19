انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو وحيداً في يوفنتوس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 08:12 مساءً - أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، بأن الوحدة تطارد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، داخل قلعة تورينو.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن إيدو أجيري، الصحفي المقرب جداً من رونالدو، أن الأخير سئم من اللعب بمفرده في صفوف يوفنتوس.

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وأضاف الموقع: إن "رونالدو هو أفضل هداف وأفضل من يقدم تمريرات حاسمة، كما أنه يسجل دائماً في المباريات الكبرى لكن هذا ليس كافياً للفريق".

وعلق المقرب من الدون على التقارير التي انتشرت مؤخراً بأن كريستيانو طلب الرحيل من يوفنتوس، قائلاً: "هذه الأنباء ليست صحيحة، ورونالدو لم يقدم أي طلب للنادي".

وكانت تقارير إيطالية قد ذكرت يوم الخميس أن رونالدو غير راضٍ عن اختيارات ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.